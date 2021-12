. Una formula che può tornare utile per descrivere l’esperienza di Juanalla. L’esterno colombiano è la vera costante delle ultime stagioni della Vecchia Signora, sia quando le cose vanno bene, sia quando le annate sono negative. Il suo apporto, infatti, è totale e prezioso per il gioco dei bianconeri. Corsa, accelerazione, coperture difensive, qualità tecniche, dribbling e fiuto per il gol: un bagaglio pesante che arricchisce il valore della squadra. A tutto questo, aggiunge una duttilità che ha fatto comodo ad ogni allenatore che si è seduto sulla panchina della Juventus.. Come riporta Tuttosport: sono 52 i dribbling tentati in Serie A, il 65,38% riusciti, la percentuale migliore tra i bianconeri; 3 gol stagionali, il record è 5 nelle stagioni 2015/2016 e 2017/2018; 713 i passaggi in campionato, meglio di lui solo Locatelli con 742; 93%, la percentuale di precisione dei 104 passaggi tentati durante la partita contro il Genoa, il dato migliore di tutti i presenti in campo.– Sicuramente se ne parla meno, rispetto al caso di Paulo Dybala, ma anche Juan Cuadrado è in scadenza. Anche in questo caso, però, la strada è in discesa, e il rinnovo si farà. Bisogna solo aspettare e limare gli ultimi dettagli, prima della firma sul contratto.