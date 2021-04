Intensità, corsa, dribbling e finalmente anche i gol. Federico Chiesa è mister verticalità: a ribattezzarlo così è il Corriere Torino in edicola, che sottolinea come la crescita del ragazzo sia ormai diventata un fatto per i bianconeri, che non smettono di affidarsi al talentino ligure prelevato quest'estate dalla Fiorentina.



I NUMERI - Tanta roba. E soprattutto, tante robe. Specie se si calcolano le progressioni palla al piede che hanno creato un'occasione da gol: Chiesa, in questa classifica, è a quota 18, preceduto solo da Theo Hernandez (19) e De Paul (19), oltre all'irraggiungibile Spinazzola (24). Poi, chiaramente, i numeri concreti, quelli relativi a gol e assist: 12 reti in campionato e 9 passaggi vincenti. Cosa manca adesso? Qualcosa a livello tecnico, perché il volume è altissimo, ma sulle percentuali di riuscita si può lavorare.