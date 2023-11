Come racconta Gazzetta, a Juve-Interci arriva da un periodo di secca che dura dal 23 settembre. Ultima rete al Sassuolo, nel giorno dell’unico passo falso della squadra bianconera. Da allora la Juve non ha più sbagliato, ma Fede ha perso il feeling con il gol, complice un affaticamento muscolare che l’ha fermato prima del derby con il Torino e costretto alla panchina con Milan e Verona. La titolarità l’ha ritrovata a Firenze e confermata a Cagliari, prima della sosta in cui riabbraccerà anche la Nazionale. Poi arriverà l’Inter, contro cui Chiesa ha segnato appena un gol in 17 confronti. Lo firmò a San Siro in una delle ultime partite giocate con la maglia della Fiorentina, prima di indossare quella bianconera. Con la Juve, invece, siamo a zero acuti in cinque sfide.Il 26 novembre la chance di interrompere la tradizione negativa contro i nerazzurri.