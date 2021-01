La Juventus sul proprio sito ufficiale sciorina alcune cifre interessanti relative al successo maturato ieri sera per 3-1 a San Siro contro il Milan:

"La Juventus ha vinto ben 14 delle ultime 16 gare di Serie A contro il Milan (2P).



E ieri la vittoria bianconera assume un sapore speciale, perché permette alla Juve di accorciare sul Milan capolista e perché significa moltissimo: una vittoria netta, convincente, in trasferta, in un big match."

"Weston McKennie ha segnato più gol in Serie A da subentrato (due in quattro gare) che da titolare (zero in otto partite).



Aaron Ramsey ha disputato la sua 50ª gara in tutte le competizioni con la Juventus.".