Come racconta Gazzetta, i numeri invitano all’ottimismo e soprattutto ritirano in ballo la stagione sarriana dell’ultimo scudetto, perché è dal 2019-20 che la Signora non partiva così bene in campionato: quell’anno i bianconeri avevano 23 punti dopo le prime 9 giornate, adesso sono a quota 20 dopo lo stesso numero di match e mai nelle tre stagioni più recenti avevano raggiunto questa cifra, né con Pirlo né con il ritorno di Allegri in panchina.: -1 dal Milan e -2 dall’Inter, ecco perché le bastano tre punti per scavalcarle entrambe, sperando poi in un aiutino da Napoli e Roma, avversarie delle milanesi nella decima giornata.