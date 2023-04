Come racconta Gazzetta, la Juve segna pochissimo, e va detto che crea poco. Troppo poco, soprattutto per la qualità dei suoi uomini. Ieri contro l’Inter i bianconeri sono andati sotto dopo un quarto d’ora, tirando poi appena cinque volte verso la porta di Onana. Due di queste conclusioni portano la firma di Di Maria da fuori area, senza chissà che pericolosità. Zero tiri per Chiesa in 90’ e Milik in un tempo.