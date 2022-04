Come racconta il Corriere dello Sport, numeri alla mano, Vlahovic ha migliorato la Juve, cresciuta come media punti - da 1,8 a 2,1 da quando è arrivato il serbo - come posizione in classifica (la Juve prima era quinta, ora è quarta), e anche come media gol, ora 1,6 a partita rispetto ai precedente 1,4. Il problema è che, nonostante l’avvento del bomber, il fatturato offensivo è cresciuto non nelle proporzioni auspicate. Una situazione che non è quindi imputabile a Dusan ma che è lo specchio di problemi strutturali.