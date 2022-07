Mentre la trattativa con ilperva avanti, la dirigenza dellaprepara l'affondo per trovare il profilo che possa sostituire il centrale olandese. A fare un punto, da questo punto di vista, è Tuttosport: " I modi in questione contemplavano l’opzione Koulibaly , che campeggiava in vetta alla lista delle preferenze stilata da Allegri. Per sua sfortuna, anche di quella stilata da Thomas Tuchel ... Il Chelsea ha già chiuso i giochi. I bianconeri seguono ora, dunque, due profili in particolar modo. Gabriel Magalhaes , 24enne dell’Arsenal, e Pau Torres , 25enne del Villarreal. Valutazioni tra i 40 e i 50 milioni.Fermo restando, però, che fino a quando non ci sarà l’annuncio dell’Inter, anche Gleison Bremer resterà sullo sfondo delle manovre bianconere. Non foss’altro che per “disturbare” le mosse nerazzurre".