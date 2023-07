Il mercato chiama e nessuno è esente da un possibile richiamo, nemmeno il numero 9 bianconero, che è rientrato alla Continassa, ma non è pienamente sicuro di restarci. I francesi del Paris-Saint Germain, infatti, sono ancora i favoriti per un possibile colpo, con Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco come alternative per il suo futuro, Nelle ultime ore, però, qualche accelerazione si è registrata sul fronte Psg, visto che il gioiello di famiglia, Mbappé, rischia di andare via per non partire a zero a giugno 2024 per sposare la causa Real. E così spuntano le alternative per la Juve, in caso di addio.Non si è ancora registrato nessun contatto tra i parigini e la Juventus, ma il club francese può andare a caccia di un'intesa prima con il centravanti serbo e poi ricercare quella con la Juve, che ad oggi chiede almeno 80/90 milioni di euro. Ma come può andare? Stando a quanto racconta Tuttosport, i transalpini potrebbero proporre il giovane attaccante Hugo, 22 anni, bomber capace di abbinare la fisicità a una velocità di base fuori dal comune.