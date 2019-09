Ieri sono arrivati i primi, oggi buona parte degli altri. In attesa dei sudamericani, anche Ronaldo è rientrato a Torino, sebbene abbia beneficiato di una giornata di permesso supplementare. Ecco quanto riportato dal comunicato ufficiale della Juventus: "La Juventus continua la preparazione al JTC e giorno dopo giorno il gruppo si fa sempre più consistente. Dopo Bernardeschi, Bonucci e Pjanic, rientrati ieri, oggi è stata la volta di Emre Can, Demiral, de Ligt, Matuidi e Szczesny, tornati alla base questo pomeriggio in vista della gara di sabato contro la Fiorentina. Anche Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino e ha usufruito di un giorno di permesso".