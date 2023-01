Sì, è vero, negli ultimi mesi è stato importante. In pochi forse lo avrebbero pronosticato, eppure, tanto da convincere anche i suoi maggiori detrattori e spingere molti a gridare al rinnovo immediato, quasi a mo' di "santo subito" ( QUI I MOTIVI PER RINNOVARE RABIOT ). Perché uno così non lo si può lasciar scappare, giusto? E tantomeno lo si può regalare... Il fatto è che il centrocampista francese. All'ombra della Mole è approdato nel 2019, portando con sè un, guarda caso proprio a ridosso della scadenza di contratto - e che contratto! - quasi a voler legittimare le richieste di un prolungamento che appare ancor più faraonico, soprattutto di questi tempi.- Il nodo, effettivamente, sta proprio qui. In un periodo che per la Juve sa molto di, addirittura di austerity, non siamo così certi che Rabiot meriti uno sforzo tanto importante, che tradotto in numeri vuol dire un investimento che va ben oltre i 7 milioni di euro a stagione già percepiti attualmente. Investimento che, peraltro, non peserebbe "solo" su un bilancio già di per sè in difficoltà, ma di fatto, un reparto dove si è anche deciso di puntare forte su un altro top player - Paul- lavorando allo stesso tempo sui giovani più promettenti.- Per non parlare del fatto che Cavallo pazzo non sembra porre la Juve esattamente al centro delle sue priorità. Basti pensare al suo comportamento della scorsa estate, quando era a un passo dal trasferimento alcon buona pace della Vecchia Signora che aveva accettato senza nemmeno troppi patemi di fare a meno di lui. Sì, in fondo restare a Torino probabilmente non gli dispiacerebbe, peccato che intanto, con la complicità di mamma, abbia ricominciato a flirtare con ilcon la speranza di strappare - lì sì - un ricco contratto e tornare nella sua Parigi. Non proprio le migliori premesse per continuare un matrimonio...