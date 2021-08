Tuttosport, in edicola oggi, ricostruisce così l'affare: "In un primo momento, diciamo all’inizio della primavera, c’erano stati degli abboccamenti tra Fabio Paratici e Mino Raiola. Qualcosa era stato apparecchiato e, anche nel giro azzurro, si chiacchierava fitto di un futuro bianconero per il numero uno di Roberto Mancini. Poi Paratici ha lasciato la Juventus e la trattativa si è sgonfiata. Premesso che non è assolutamente detto che quello che era iniziato in primavera sarebbe poi effettivamente sbocciato in estate, cosa ha dettato il cambio di strategia in casa bianconera? Fondamentalmente due ragioni: la prima era Szczesny, che ha rinnovato il suo contratto nel febbraio del 2020 allungando la scadenza al 30 giugno 2024. Impossibile cederlo, perché tutti i top club europei, quelli che si potevano permettere i 6,5 milioni netti a stagione, erano sostanzialmente coperti nel ruolo. E lo stesso Szczesny non aveva intenzione di lasciare il club". Un portiere già presente, un monte ingaggi che sarebbe stato elevatissimo, così la Juve è stata frenata. Non una scelta facile...