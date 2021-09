In Serie A Federico Bernardeschi ha finora giocato di più rispetto a Federico Chiesa nella Juventus. Un dato condizionato anche dagli acciacchi di quest'ultimo rimediati con la nazionale a inizio mese.Così si legge sulla Gazzetta dello Sport:in campo in questo campionato: due partite dal 1' (contro Empoli e Spezia) e due da subentrato (contro Udinese e Milan). Ha segnato un gol allo Spezia."in campo in questo campionato: due partite dal 1' (contro Udinese e Napoli) e due da subentrato (contro Empoli e Spezia)."Una cosa da questo dato si intuisce: o l'uno o l'altro, finora. Ma oggi contro la Sampdoria dovrebbero giocare entrambi.