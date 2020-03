Giornata dedicata alle prodezze dei calciatori in casa Juventus. Dopo il video dedicato a Bentancur, il club bianconero ha celebrato Leonardo Bonucci su Twitter, con un montaggio delle sue migliori giocate. Grinta, chiusure in scivolata, colpi di testa, gol e la classica esultanza con dito al viso mimando la frase ‘sciacquatevi la bocca’. Ecco riassunto il minuto dedicato al difensore bianconero, che in questa prima parte di stagione ha dovuto caricarsi sulle spalle la leadership del reparto, orfano della lunga assenza di Chiellini, e fare da mentore al giovane talento di De Ligt.