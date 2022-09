Come l'hanno preso, il primo ko stagionale, i giocatori della? Con fiducia, soprattutto guardando l'avversario e dunque il futuro. Ad aprire le danze dei commenti social ci ha pensato il capitano,, che su Instagram commenta così il match: "Il risultato non premia l’atteggiamento della squadra, peccato. Diamo seguito a questa prestazione".Anche Miretti ha postato una foto della partita, al debutto in Champions League: "Peccato per il risultato, continuare a lavorare e testa alla prossima". Atteggiamento condiviso dall'ultimo arrivato, Leandro Paredes: "Peccato per il risultato - scrive l'argentino -, ora testa al campionato".