'Bravi ragazzi'. Parte Ramsey e prosegue Bonucci, sui social è tutto un festeggiare. Pure giustamente. "Abbiamo raggiunto metà obiettivo ma è a metà strada che la salita si fa ripida e allora non ci resta che migliorare per diventare grandi", che pubblica una foto in gruppo, a mo' di leader. Anche Pjanic dà il suo apporto virtuale: "I titoli d’inverno non occupano spazio in bacheca. Gli scudetti non si decidono a gennaio, nè sul campo, nè a parole". Spazio anche ai messaggi per Demiral: "Mi dispiace tantissimo, amico mio. Tornerai più forte", il messaggio ancora di Pjanic. Poi Dybala: "Ti aspetto presto e più forte".



Tutti i messaggi dei bianconeri nella nostra gallery dedicata.