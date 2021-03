Attraverso i profili social della Juventus Women, sono stati condivisi i messaggi di alcune calciatrici bianconere per la Festa della Donna. Gama: "Mi è sempre stato detto "questo non lo puoi fare", provare che avevano tutti torto non ha prezzo". Girelli: "Continuerò a lavorare per migliorare ogni giorno". Rosucci: "Tutte le donne sono coraggiose, per questo riusciamo a raggiungere i nostri sogni". Sembrant: "Per crescere c'è bisogno di fare nuovi passi in avanti ogni giorno. Questa è la mia mentalità". Staskova: "Allenandomi sempre di più ho mostrato a tutti che anche le ragazze possono giocare a calcio".