Quando tutto va bene, quando si vince,: un assunto spesso ripetuto da Massimiliano. A questo si aggiunga il fatto di avere una settimana intera a disposizione per allenarsi. La Juventus vince e convince ma, certo, è lontana dal sembrare una macchina perfetta ed è normale che sia così. Tocca individuare le criticità e trovare una soluzione.Una delle indicazioni della, il formato 23/24, è la volontà di partire palla al piede dalla linea difensiva per poi sviluppare la manovra in verticale. Il problema, ad oggi, è che la prima costruzione del gioco appare ancora farraginosa: i movimenti non mancano, la squadra è molto più fluida della passata stagione, ma tecnicamente gli errori non mancano. In particolare, sotto la lente il lavoro di: un suo errore con palla al piede porta poi al gol della Lazio.