Da La Gazzetta dello Sport le ultime dopo l'per il ricorso dellacontro la penalizzazione per il caso plusvalenze: "L’avvocato Nino(in difesa dei bianconeri, ndr.) evidenzia ilin merito alle possibilità di rendere ammissibile un ricorso per revocazione come accaduto in questo caso. Per il CONI è possibile solo per “errore di fatto” e non in virtù di “fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe portato una diversa pronuncia”. Per il legale bianconero “il Codice CONI deve prevalere su tutti gli altri”".Gazzetta poi aggiunge: "E sull’, in particolare per la, punta l’avvocato della Juve Angelo: “Non c’è nulla di nuovo non solo nei fatti ma anche nella condotta fraudolenta e dell’eventuale intenzionalità e sistematicità. Sono tutti termini presenti nel deferimento e nelle sentenze di primo e secondo grado”. Un concetto ribadito poi nell’intervento del quarto legale del club Davideche cita poi, pur senza approfondire, le famose carte Covisoc. Un tema ripreso poi da Nicola, legale di Fabio, che sottolinea come “la mancata ostensione della nota da parte della Figc sia risultata illegittima”. Flavia, avvocato di Federico, mette in evidenza che - Codice di Giustizia Coni alla mano – “non può esserci revocazione anche a fronte di fatti nuovi se non ci sono state sanzioni, come è avvenuto in questo caso”".