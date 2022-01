Il kit di allenamento 2022/23 in anteprima. Lo svela La Maglia Bianconera, portale specializzato sull'argomento, che scrive: "Ecco la carrellata di training kit Juve 22/23, ancora non del tutto in hq: 1) training kit Europa; 2) culture wear dna; 3) lifestyle wear; 4) travel wear; 5) in scarsa qualità, la seconda pre-match, gli anthem jacket home e away, e il training campionato; 6) anthem pre-match Europa m/w; 7) cappelli e borse".



Tutte le foto nella nostra gallery: