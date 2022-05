Come racconta Tuttosport, se i gol segnati sono un limite tuttora, sono stati quelli subiti il grande problema bianconero di inizio stagione, costando punti fondamentali nelle prime tre partite. Gli errori grossolani alla base dei gol di Udinese e Napoli alla 1ª e alla 3ª giornata hanno ricordato i quattro veri e propri assist forniti dai giocatori bianconeri agli avversari nella seconda parte della passata stagione (Kulusevski contro Torino e Lazio, Bentancur contro il Porto, Arthur contro il Benevento). Troppi per non essere frutto di scarsa concentrazione e di un approccio sbagliato alle partite. Mentalità che Allegri non è riuscito a cambiare prima dell’inizio della stagione.