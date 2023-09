Ancora più dei punti realizzati (13 su 18), a lasciare buone sensazioni in questo inizio di stagione della Juve ci sono i gol realizzati, ovvero 12 in sei partite. Una media di due reti a match; nella passata stagione erano 9 i gol fatti mentre nel 2020/2021, ultimo campionato vinto dalla Juve, i bianconeri avevano fatto lo stesso numero di gol, come scrive il Corriere dello Sport.