Che il gol segnato contro l'Empoli possa rappresentare la svolta della sua stagione? Questa la speranza di Moise Kean, la cui seconda avventura alla Juve è stata finora caratterizzata da tante ombre e poche luci, nonostante le speranze riposte in lui dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Eppure, come sottolinea Il Corriere dello Sport, c'è un dato che certifica la sua importanza per la squadra bianconera: quando Moise segna, la Juve vince. Spezia, Roma, Malmö, Cagliari, Empoli: cinque gol e cinque successi, in 27 presenze totali (di cui 10 da titolare). Non molti per un attaccante, ma per lui potrebbe avere un'altra chanche domani contro la Fiorentina: riuscirà a segnare ancora?