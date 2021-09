Adessoè anche diventato decisivo. Dopo un'estate - la scorsa - a dire della sua pochezza in zona gol, dei suoi tentativi a vuoto, delle sue corse con poco raziocinio, ora l'esterno juventino e della Nazionale è diventato definitivamente un top player. E Tuttosport in edicola conferma il salto di qualità, poiché è cambiato anche il peso specifico delle sue marcature, "non meno importante della frequenza". Quindici gol nel 2012, "il ventitreenne attaccante ne ha segnati due in uno scontro diretto di campionato (la citata doppietta al Milan) e sette in partite a eliminazione diretta: tre negli ottavi di Champions contro il Porto (uno all’andata e due al ritorno), uno nei quarti (alla Spal) e uno in finale (all’Atalanta) di Coppa Italia, uno negli ottavi (all’Austria) e uno nella semifinale (alla Spagna) dell’Europeo".