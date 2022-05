1









Hanno inciso gli infortuni? Sì, certo. Ma è un tema che ormai si ripropone ogni anno e si fa più evidente con le difficoltà dell'attacco della Juventus. Se ne parla ormai dai tempi di Sarri: dove sono i gol dei centrocampisti? Quando arrivano? E se arrivano, chi li fa? Bene: quest'anno è molto difficile che cambi qualcosa, la speranza semmai può arrivare dal mercato. Nel frattempo, anche dopo la doppietta di Bonucci, è maturata una certezza: ha fatto più gol la difesa rispetto al centrocampo.



PIU' MARCATORI - A parte Chiellini e Pellegrini, di fatto hanno segnato tutti lì dietro. Il capocannoniere di reparto è Bonucci, a quota 5 reti; poi De Ligt a 3, Danilo a 2, 1 gol per De Sciglio, Sandro e Rugani. In totale? 13 reti, un bottino niente male, che di sicuro ha inciso nelle sorti del campionato juventino.



CENTROCAMPO PIANGE - Senza considerare i 5 gol di Cuadrado - ibrido tra difesa, centrocampo e attacco -, il centrocampo della Juventus si trova soltanto con 8 reti per 3 marcatori: McKennie guida tutti con 4 reti, e chissà come sarebbe andata la stagione se non avesse subito quel brutto infortunio. Locatelli si è fermato a 3, Zakaria può migliorare ma per ora ne ha fatto solo 1.