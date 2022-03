Sono 18500 gli alberi piantati fin qui con @onetreeplanted grazie ai nostri gol pic.twitter.com/uXhLgcA1Mj — JuventusFC (@juventusfc) March 25, 2022

Sonoglipiantati in questa stagione dallagrazie alla collaborazione con, che prevede che il club si faccia carico di mettere a dimora 100 nuove piante per ogni gol segnato dai bianconeri (dalla prima squadra in tutte le competizioni, ma anche, a partire da quest'anno, dalle Women e dalla Primavera in UEFA Youth League). L'accordo era stato rinnovato a novembre 2021, e in questa annata, come anticipato, ha consentito finora di tagliare il traguardo dei 18.500 alberi: 25.000, invece, quelli piantati la scorsa stagione.