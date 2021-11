'Non toglierlo mai più'. Anche la prima pagina di Tuttosport gridava 'vendetta' per Juan Cuadrado, in panchina contro la Fiorentina e alla fine match winner, con un gol dei suoi. E cioè: all'ultimo minuto, in un angolo insperato, a dare punti pesanti. Può essere lui, l'uomo in più, oltre, che pure rappresentano la spina dorsale di questa Juventus.Come racconta Tuttosport, i bianconeri sono cambiati nel profondo rispetto a due anni fa, figuriamoci rispetto agli anni di Max. Il motivo? La squadra si regge su uomini diversi: De Ligt in difesa, Locatelli a centrocampo, Chiesa in attacco. Investimenti importanti (85,5 milioni per De Ligt; 37.5 per Locatelli, 60 per Chiesa) e un ritorno di personalità che tutti stavano attendendo. Eppure, l'uomo che la risolve è un vecchio leone da ultimo minuto.ha dato serenità e speranza: Allegri ha un po' di tempo in più per affidarsi alla nuova guardia. Grazie a chi? A quella vecchia.