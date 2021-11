A 10 minuti dal termine, a giochi fatti a Stamford Bridge,. Più che un premio per il ragazzo, quella diè sembrata una mossa per mettere le mani avanti, lanciare un messaggio,: la partita è finita, concentriamoci sul campionato e sull’Atalanta. Più volte, anche dalle pagine de ilBianconero, abbiamo sottolineato il lavoro del club con i giovani – testimoniato anche dalla larga vittoria della Primavera contro il Chelsea in Youth League -, e ci siamo chiesti se non fosse giunto il momento di concedere degli spezzoni di partita a quei giovani talenti che si stanno mettendo in mostra nelle categorie inferiori. Ieri, questo è successo con il difensore belga.Non ci sono dubbi, De Winter (classe 2002) è l’unico calciatore della Juventus uscito soddisfatto dall’umiliazione di ieri sera. 10 minuti abbondanti – giocati anche discretamente bene -, in Champions League, allo Stamford Bridge. Probabilmente, nemmeno lui, dopo aver saputo di essere tra i convocati, si sarebbe immaginato di scendere in campo, di realizzare il sogno. Da fuori, però, è giusto analizzare questa scelta, e la domanda che ci si pone è:Era il caso di esporre il giovane difensore agli olé del pubblico avversario? Era il caso di farlo entrare, a risultato deciso, a certificazione del fatto che la partita era già ampiamente chiusa? Che cosa rappresentano quei 10 minuti nel percorso di crescita del giocatore?. Insomma, quella di ieri sera sembra essere, semplicemente, un’opportunità sprecata.