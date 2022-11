. Ed è vero che gran parte dell'inizio (siamo all'inizio, non dimentichiamolo) del riscatto è dovuto all'innesto di giocatori cosiddetti “”. Ma “giovani” vuol dir poco. In Italia è una connotazione, per lo più negativa. Si ritiene che non abbiano sufficiente esperienza per la serie maggiore, che rischino di bruciarsi.Ecco, il termineè potente ed efficace, però maramaldo, figlio di troppo paternalismo e di un'eccessiva fretta. Se un “giovane” si brucia dopo una partita forse non dipende da lui, ma daMagari qualcuno è già maturo e qualcuno non maturerà mai. L'essenziale sarebbe, per chi esordisce in A con una maglia “pesante” (altro termine ambiguo) come quella della Juve, togliere la pressione e avere pazienza. Dovrebbe anche essere considerato ragionevole il fatto che gran parte di questi “giovani” hanno già una certa esperienza alle spalle. Hanno giocato in serie B o in C nella Next Generation. E, a questo punto, bisognerebbe lodare l'iniziativa della società per tale progetto: al di là dei risultati in classifica, alza il livello dell'impegno per i giocatori sotto i 23 anni e ottiene risultati nel vivaio.. Ma fra bruciare e dimenticare, talvolta, la differenza è labile. Un esordiente, un “giovane” arrivati alla panchina della prima squadra un po' di pazienza se la meritano. Solo un po'.