Il lavoro della Juve sui giovani, sia quelli cresciuti nel settore giovanile che quelli ingaggiati in giro per l'Europa stanno portando risultati positivi in campo. In generale, considerando tutti i giocatori nati dopo il 2001, il club bianconero sa di avere in mano una somma di valori pari a 200 milioni di euro, riferisce gazzetta.it, ovvero quanto l'ultimo aumento di capitale. Non solo coloro che sono attualmente in rosa come Miretti, Fagioli, Iling Junior, Yildiz e Huijsen; anche tutti coloro che sono in prestito, ovvero Soulé, Barrenechea, Ranocchia, Kaio Jorge e molti altri.