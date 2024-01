Lasi distingue in Serie A per possedere ben tre marcatori nati dal 2003 in questa stagione:. Questo fatto la colloca in una posizione unica, con una generazione emergente di talenti. A livello europeo, solo il Barcellona vanta un numero superiore con quattro giovani marcatori nei principali cinque campionati nella stagione 2023/24. La presenza di questi giovani talenti sottolinea l'impegno della Juventus nella promozione e nello sviluppo di nuovi giocatori, contribuendo a plasmare il futuro della squadra con una prospettiva di successo a lungo termine.