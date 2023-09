La seduta di allenamento è stata divisa in due parti principali, con una partitella a tema che è seguita al riscaldamento. In campo c'erano il tecnico Massimiliano Allegri e il giocatore Andrea Magnanelli, mentre gli altri membri dello staff erano ai lati del campo per correggere ogni piccolo errore nei movimenti durante gli esercizi proposti.Inoltre, sono stati aggregati alla sessione di allenamento cinque giovani talenti della Next Gen:, dimostrando l'impegno della Juventus nel coltivare il talento giovane.