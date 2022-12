Sufficienza piena (e anche qualcosa in più) per Leandronella finale deltrae Francia. I principali quotidiani italiani in edicola oggi sono sostanzialmente concordi nel giudicare la prestazione del centrocampista della, con La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 7 perché "rimette in piedi i suoi e segna il rigore". Stesso voto da parte di Tuttosport - "Come sempre, Leandro non si estranea dalla lotta. E dal dischetto è implacabile" - mentre Il Corriere dello Sport gli assegna un 6.5: "Ripristina un ordine logico a centrocampo. Ed è uno dei rigoristi infallibili".