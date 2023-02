Non male la prestazione indi Mattia, chiamato a sostituire Juandopo solo un tempo. "Per fare meglio di lui gli basta solo un po' più di attenzione. Reca resta però una minaccia finchè cala col passare dei minuti" scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6, come Tuttosport: "Più bloccato del compagno, ma a differenza del colombiano non consente inserimenti ai dirimpettai liguri". Analogo il giudizio de Il Corriere dello Sport: "Reca spinge anche con lui, ma almeno fa più fatica. Deve ancora recuperare fiato e gamba".Sufficienza anche per noi de ilBianconero.com: "Subentra al posto di Cuadrado ad inizio ripresa, confermandosi più vivace del colombiano in entrambe le fasi".