Ancora un super Adrienal servizio della. Altra partita incredibile per il centrocampista francese in, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi. "Il Duca guida tutti gli assalti della Signora. Nella stessa azione duetta cone fa l'assist aper l'1-0. Come si fa a lasciarlo andare via? Diffidato, si fa ammonire" scrive La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7 in pagella. Mezzo voto in più da parte di Tuttosport - "La sua fisicità è un fattore in mezzo al campo, un problema a cui gli interisti non riescono a trovare soluzione" - e da Il Corriere dello Sport: "Non ha paura a tirarsi su le maniche quando il pallone lo gioca l'Inter, fa vedere di essere in grandi condizioni fisiche quando la Juve sale, fabbrica la giocata che porta al gol di Kostic, nel corso della quale c'è un suo braccio galeotto che fa discutere".7, invece, per noi de ilBianconero.com: "La Juve è una squadra che strappa spesso, e oggi con quello strappo che lui ha nelle gambe non ce ne sono tanti. Un lavoro a cucire che gli riesce bene".