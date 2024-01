La sensazione è che domenica se ne sentirà la mancanza. Altra prestazione positiva ieri sera inper Manuel, che ha confermato il suo buon momento di forma come riconosciuto dai giornali in edicola oggi.- "Solito grande lavoro di copertura a cui aggiunge buone verticalizzazioni e aperture intelligenti. Loca è in un buon momento e a Salerno si sentirà la sua assenza".- "Gara di sostanza e qualità: recupera un mare di palloni, cambia il gioco con precisione, scherma la difesa e duetta in uscita. Sarà un'assenza pesante, la sua a Salerno".- "Arruolato perché riposerà forzatamente domenica in campionato per squalifica. Appena prende in mano il timone, la Juve torna in mari sicuri e tutto è più semplice".