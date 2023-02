Altra buona prestazione per Manuel, nel match tra. "Allegri ne ha tirato fuori l'anima di regista-baluardo, si distingue per interventi difensivi cruciali" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 7 e lo incorona come il migliore in campo. "Dalla Var azzerano l'azione del 2-0: l'aveva iniziata lui, con una giocata uno contro tutti". Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport - "Inizia perdendo malamente un pallone da cui nasce l'azione del giallo aed è meno ordinato del solito. Però è prezioso in copertura (provvidenziali un paio di respinte) e nella ripresa cresce anche in impostazione" - e de Il Corriere dello Sport: "Lucido, preciso, metterebbe il timbro sulla vittoria più tranquilla sesi fosse tagliato i capelli ieri mattina". Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo dato un 6.5: "Più cuore che aperture, questo è certo. Ma l'atteggiamento è di chi è stato investito di un ruolo da leader: si spiega così, l'upgrade di Locatelli. Nettamente in crescita".