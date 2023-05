Nicolòè tornato a strappare applausi. Più che positiva la sua prestazione in, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi. "Perde palla sul gol in fuorigioco del Lecce, ma invece di abbattersi si esalta. Si procura la punizione chesegna, due splendidi inviti pere poi fa ammonire" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 7 decretandolo il migliore in campo. Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport - "Il pallone, quando “esce” dai suoi piedi, non esplora mai traiettorie banali: per due volte mette in porta Miretti e, con caparbietà, conquista anche la punizione da cui nasce il gol di Paredes. Le lacrime sono un lontano ricordo" - e da Il Corriere dello Sport: "A Lecce era iniziata la sua favola, con il Lecce centra una prestazione positiva dopo un periodo di difficoltà".Noi de ilBianconero.com, invece, gli abbiamo attribuito un 6: "Meno continuo nei novanta minuti, ma comunque attivo, pimpante, presente. E determinante. Il tocco per il gol di Miretti, poi annullato, è un concentrato di qualità. Peccato arrivi a sprazzi".