Un'altra prova magistrale per. Il terzino brasiliano è stato grande protagonista anche nella sfida contro l', confermando il suo ottimo momento di forma che lo rende sempre più un leader di questa. Per lui ancora ottimi voti, quindi, da parte dei giornali, con Tuttosport che lo premia addirittura con un 8 definendolo "sontuoso in entrambe le fasi, una garanzia in campo come nello spogliatoio". 7 dal Corriere dello Sport, che scrive: "Puntuale, costante, applicato ovunque lo si metta e in ogni situazione: ecco perché Allegri non ci rinuncia mai". Mezzo voto in meno, invece, dalla Gazzetta dello Sport: "Ottimo in marcatura su Destro, è una presenza costante pure in attacco. Un buon pallone perin avvio, poi fa l'assist per il 4-0. E chiude bene su Satriano".Anche per noi de ilBianconero.com la sua prova merita un 7 tondo tondo: "Bene, bravo, bis in questo ruolo. Dove ha campo davanti e lettura perfetta negli interventi. Sta diventando un mastino, uomo contro uomo. E si toglie anche lo sfizio dell'assist finale".