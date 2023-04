Altra ottima prestazione per Federico, che anche contro ilha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nelle ultime uscite con la. "Non si discute che, esaurito il rodaggio, sia un signor difensore. Il problema per la Juve è che nessuno dei "fenomeni" faccia meglio. Bravo, coraggioso, concentrato" scrive La Gazzetta dello Sport che con un 6.5 lo incorona il migliore in campo. Stesso voto da parte di Tuttosport: "Nel finale, da leader, agisce da attaccante aggiunto per provare a rimediare al risultato. Prima salva un pallone vacante sulla linea e poi, un po' fortuitamente, sventa un pericolo con un auto-palo". Più severo con un 5.5 Il Corriere dello Sport: "La sorte lo aiuta quando ci mette la testa per respingere il tiro di Bajrami e colpisce il palo. Cuore e temperamento super dentro una partita caotica in cui i tre difensori della Juve sono meno protetti del solito".Noi de ilBianconero.com gli abbiamo attribuito un 6.5: "Altra grande prova di Federico Gatti, che continua a scalare posizioni nelle gerarchie di Allegri, ma soprattutto continua ad acquistare la fiducia e l'affetto di tutto il popolo bianconero. Salva un gol sulla linea di porta al minuto numero 61, con Perin che sembrava battuto".