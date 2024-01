Tutti pazzi per Kenan. Anche i giornali in edicola oggi non hanno potuto fare a meno di esaltare il turco classe 2005, grande protagonista anche da subentrato nel match di ieri tra. Qui sotto tutti i voti."Non perde occasione per mettere in mostra la sua classe: entra e provoca l'autogol, poi segna una splendida rete portandosi via tre avversari. Predestinato".- "Subito libero al tiro, ma non calcia benissimo nell'uno contro uno con Fiorillo ed è poi fortunato sul rimpallo. Poi si scalda e segna un gol da campione in purezza; dribbling palla al piede tra quattro avversari e tiro imparabile. Siamo di fronte a un diamante puro".- "Prima palla, gol mezzo mangiato ma diventa autogol di Bronn. Seconda: gol da fenomeno".