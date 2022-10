Secondo La Gazzetta dello Sport è il migliore in assoluto. "Centrocampista a tutto campo, taglia, cuce e copre in difesa": così la rosea parla di Adriendopo, attribuendo al francese un bel 7 in pagella. Stesso voto dai colleghi de Il Corriere dello Sport: "Corse, rincorse, recuperi: ci sono applausi anche per Adrien, che da un po' di tempo ha invertito il trend". Mezzo punto in più, invece, da parte di Tuttosport, che lo esalta così: "Scatenato con la criniera al vento, ha nella fisicità il suo punto di forza, facendo a spallate con gli avversari. E segnando una splendida doppietta".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo dato un bel 7.5: "Meno sgasate, più copertura (sesi sgancia così, inevitabile), un giallo inutile e... un gol, e poi un altro. Tutti belli, utili e buoni per caricarlo ancora. Doppietta di sorrisi".