Un gol segnato non basta a Moiseper convincere fino in fondo i giornali. Nelle pagelle odierne l'attaccante dellanon riesce ad andare oltre la sufficienza per la sua prestazione contro lo, eccetto che nel caso di Tuttosport (7) che scrive così: "Risponde con il gol e con una discreta prestazione alla fiducia dell'allenatore, sfiora il raddoppio di testa". Si fermano appunto al 6, invece, La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport. "Un gol segnato in qualche modo e comunque prezioso, un altro mangiato, poco altro. Intanto ha eguagliato il bottino dello scorso anno, 5 gol", scrive la rosea, mentre i colleghi romani motivano così il voto: "Sarà anche sporca la sua deviazione, ma in una gara appiccicosa e complicata conta la sostanza e lui fa centro: settima prodezza stagionale".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo dato 7: "Lotta su ogni pallone e fa a sportellate praticamente con l'intera difesa dello Spezia. Realizza il gol che sblocca il match e che spiana la strada ai bianconeri".