Anche i giornali incoronano Mattia, autore di una grande prestazione nel match di ieri tra. "Nessun altro della Juve conta due giocate decisive come lui: le paratone su. Sul 2-0, ok, ma si conferma "secondo" di gran livello", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 7 in pagella. Stesso voto da parte di Tuttosport: "Facile la parata su Verde, sicuro su Shomurodov e straordinario su Gyasi e Nikolaou: è una giornata assai operosa ma si destreggia con sicurezza ed efficacia".Mezzo voto in più da Il Corriere dello Sport - "Vero che la Juve era già sul 2-0, ma sfodera comunque due interventi prodigiosi ed evita il pericolo di una rimonta" - così come da noi de ilBianconero.com: "Non veniva chiamato in causa in una gara di campionato da diversi mesi, ma è come se fosse a tutti gli effetti il portiere titolare di questa squadra (ammesso che ne sia mai stato definito uno). Non viene impegnato estremamente, ma è attento nel dirigere i suoi compagni e garantisce sempre una certa sicurezza. Strepitoso anche a 15 minuti dalla fine a respingere una violenta conclusione di Nzola da posizione ravvicinata".