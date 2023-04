Altra prova più che confortante con i "grandi" per Matias, risultato uno dei migliori dellanel match di ieri contro il. "Trequartista di destra, esce con i crampi dopo aver fatto lavoro doppio: aiutaa chiudere su Kvara e allo stesso tempo rifinisce. Utile tatticamente e vivace", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Il primo filtro su, e poi dediche ae raddoppi su. Gioca con intelligenza e qualità. Si arrende a un problema muscolare". Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport: "Un occhio di riguardo a Kvara, ma anche il compito di (provare a...) supportare".Anche noi de ilBianconero.com gli abbiamo attribuito un 6: "Leggerino, però che qualità. Patisce l'intensità, ancora i livelli più alti. Ma a tratti è la luce della squadra".