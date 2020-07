5









Dopo la vittoria nel derby della Mole, e la conseguente sconfitta di Lazio e Inter, i bianconeri volano in classifica e aspettano la sfida con il Milan per provare la fuga. Intanti questa mattina la squadra si è allenata in vista della sfida di martedì contro il Milan, poi un meritato pomeriggio di relax per i giocatori della Juventus. Dal relax della casa di Ronaldo, al duo De Ligt-Rugani sotto il sole con le rispettive compagne, cosi come Carlo Pinsoglio. Miralem Pjanic invece ha optato per un giorno di relax con il figlio Edin. Un domenica di relax aspettando il ritorno in campo.



Ecco nella nostra gallery cosa hanno fatto i giocatori della Juventus