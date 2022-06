Chi ci sarà al raduno del 4 luglio per la Juve? Ecco i nomi che riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.



Si parte da Zakaria, Danilo, Cuadrado e Arthur. Con loro Perin, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, forse Alex Sandro, Kean e Pjaca rientrante dal prestito, Ake, Nicolussi Caviglia e altri ragazzi dell’Under 23. Vacanze più lunghe invece (a meno di scelte volontarie e personali) per gli azzurri Bonucci, Gatti e Locatelli, per gli azzurrini Fagioli, Rovella, Ranocchia e Miretti, per Szczesny, De Ligt, Rabiot, McKennie e Ramsey, mentre Dragusin e Mandragora aspettano notizie dal mercato