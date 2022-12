Come racconta La Stampa, i giocatori erano stati solidali con la, ma fino ad un certo punto. L’inchiesta della Procura di Torino sul bilancio della Juventus fa luce sulle due “manovre stipendi” che hanno condizionato i conti del club, appena corretti dal Consiglio d’amministrazione dimissionario, e nella ricostruzione degli eventi emerge con chiarezza come i giocatori si siano fortemente opposti al piano di tagliare 4 mesi di stipendio, quando tutto si fermò nella primavera 2020 causa Covid. "Noi non eravamo d’accordo - mette a verbale Paulo Dybala davanti ai pm lo scorso 24 marzo - perché non volevamo rinunciare a così tanti mesi: siamo rimasti stupiti".