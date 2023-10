Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sui canali social del quotidiano torinese:"Non una Juve spettacolare, ma a San Siro non si vince mai per caso. La vittoria sul Milan potrebbe far cambiare la narrativa sulle ambizioni scudetto dei bianconeri, ambizioni che qualche giocatore ha tirato fuori e su cui Allegri finora è stato molto prudente".