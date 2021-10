È diventata la metafora che segnerà, probabilmente ha già segnato, la seconda esperienza di Massimilianoalla: quella del “”. Dal suo ritorno alla Continassa, il tecnico livornese si è ritrovato a disposizione una rosa giovane, con grandi qualità fisiche, ma spesso ancora. Ironia della sorte, una situazione quasi all’opposto, di quando lasciò la Juventus. Una rosa con grande potenzialità, ancora inespresse, che, però, vanno ricercate, per poi essere fatte emergere. Come? Attraverso il lavoro, quotidiano, costante. Su Tuttosport di questa mattina, un focus sugli aspetti in cui Allegri vuole vedere migliorare, e sta lavorando su questo, alcuni calciatori della rosa a disposizione.